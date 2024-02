Victor Wembanyama è il nuovo ambassador di Louis Vuitton

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di martedì 20 febbraio 2024) È stata la stagione delle prime volte per. Il rookie degli Spurs, alto un metro e novanta, si trova a metà della sua prima stagione NBA, dopo essere stato scelto come primo assoluto nel Draft NBA 2023. È reduce dal suo primo All-Star Weekend, dove ha partecipato al Rising Stars Challenge, e si è tenuto occupato anche fuori dal campo. Ora, arriva un'altra novità: il ventenne si unisce acomedel marchio di lusso francese. «Per me è il migliore», dichiaraa GQ in un'intervista esclusiva. «È il miglior partner a cui possa ambire». Le due parti hanno iniziato a dialogare l'anno scorso, quando Wemby giocava per la squadra parigina Metropolitans 92 e stava generando un'eco inaudita negli ambienti NBA come il più ...