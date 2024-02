Viareggio Cup femminile | il Milan trionfa in finale

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 20 febbraio 2024) Iltorna a vincere laCup per il secondo anno di fila. Le rossonere raggiungono così la Juventus nell’albo d’oro. A Torre del Lago, le giovani rappresentatiiste vincono per 4-0 contro la Rappresentativa Under 19 della Lega Nazionale Dilettanti. Il successo pesante risponde alla sconfitta nella fase a gironi per 3-2. SportFace.