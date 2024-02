Viaggi studio in Irlanda e Spagna per studenti di Bologna | come iscriversi

(Di martedì 20 febbraio 2024), 20 febbraio 2024 - Tutti a bordo, si parte. Con destinazione. Iscrizioni aperte dal 21 febbraio. A farare i ragazzi di medie e superiori è il Comune diche organizza e promuove i soggiorni all’estero. Un’opportunità per imparare una lingua straniera soggiornando in famiglia, e sperimentare, attraverso ilo, valorila tolleranza, la comprensione e la condivisione. Tutti i soggiorni si svolgeranno tra giugno e luglio 2024 e sono rivolti, appunto, a ragazzi tra gli 11 e i 17 anni, residenti ae nella città metropolitana.Mercoledì 21 febbraio alle 9.30 si aprono le iscrizioni per i soggiorni in. ...

I 10 migliori libri di Louis de Wohl: ... tutti libri che offrono una prospettiva unica sulla fede, sul coraggio e sui viaggi profondi di ... con quella del giovane Thomas, che abbandona la sua nobile eredità per una vita di fede e di studio. ...

Fvg Via dei Sapori: tre giorni di corso con l'équipe dell'École Alain Ducasse: ... capire i trend della ristorazione contemporanea: i ristoratori di Friuli Venezia Giulia Via dei Sapori, con il presidente Walter Filiputti, da vari anni compiono dei viaggi studio in ristoranti ...

I trend del turismo 2024: turismo esperienziale, prenotazioni last minute e sostenibilità: Che gli eco - viaggi, le strutture ecosostenibili e le attività a basso impatto ambientale siano in forte crescita lo rivela anche un recente studio condotto da Booking. Per il 64% dei turisti, l'...