Viabilità Roma Regione Lazio del 20-02-2024 ore 19 | 15

(Di martedì 20 febbraio 2024)DEL 20 FEBBRAIOORE 19.05 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA NOMENTANA PER LA PRESENZA DI UNA MANIFESTAZIONE DEGLI AGRICOLTORI AL MOMENTO RESTA CHIUSO AL TRANSITO IL TRATTO COMPRESO TRA VIA SORA LELLA E IL RACCORDO ANULARE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; CI SPOSTIAMO PROPRIO SUL RACCORDO, DOVE PERMANGONO CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PONTINA E TUSCOLANA, IN INTERNA TRA CASSIA BIS E SALARIA, PROSEGUENDO TRA NOMENTANA E-TERAMO; SULLA STESSA-TERAMO RALLENTAMENTI LUNGO IL TRATTO URBANO, TRA TOR CERVARA E IL RACCORDO; SEMPRE IN USCITA DALLA CITTA’ CODE SULLA COLOMBO, TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA. DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ ...

Nuova fase dei lavori per la piazza, cambia la viabilità del centro storico di Vedano Olona: Dall'intersezione via Silvio Pellico all'intersezione via Roma è consentito il transito dei ... dal 25 gennaio modifiche alla viabilità Vedano Olona - I lavori per la nuova piazza San Maurizio a Vedano ...

Protesta trattori: strada bloccata a Roma, disagi al traffico: Sul posto la polizia locale per la viabilità. .

Diano Marina: da domani a venerdì viabilità modificata in via Matteotti per potatura alberi: Da domani mercoledì 21 febbraio a venerdì 23 febbraio viabilità modificata in via Matteotti a Diano Marina per interventi di potatura degli alberi, con ...tratto compreso tra piazza Mazzini e via Roma.