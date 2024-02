Viabilità Roma Regione Lazio del 20-02-2024 ore 18 | 45

(Di martedì 20 febbraio 2024)DEL 20 FEBBRAIOORE 18.35 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUBITO AGGIORNAMENTI DELLA SITUAZIONE SULLA VIA NOMENTANA: PER LA PRESENZA DI UNA MANIFESTAZIONE DEGLI AGRICOLTORI, CHE VEDE LA PARTECIPAZIONE DI OLTRE 100 MEZZI AGRICOLI, AL MOMENTO RESTA CHIUSO AL TRANSITO IL TRATTO COMPRESO TRA VIA SORA LELLA E IL RACCORDO ANULARE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; E CI SPOSTIAMO PROPRIO SUL RACCORDO, DOVE ABBIAMO CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE LAURENTINA E TUSCOLANA, IN INTERNA TRA CODE CASSIA BIS E SALARIA, PROSEGUENDO TRA NOMENTANA E-TERAMO; SULLA STESSA-TERAMO INCOLONNAMENTI LUNGO IL TRATTO URBANO, TRA VIA FIORENTINI E TOR CERVARA IN USCITA; RESTA INVARIATA, INFINE, LA SITUAZIONE SUI ...

Nuova fase dei lavori per la piazza, cambia la viabilità del centro storico di Vedano Olona: Dall'intersezione via Silvio Pellico all'intersezione via Roma è consentito il transito dei ... dal 25 gennaio modifiche alla viabilità Vedano Olona - I lavori per la nuova piazza San Maurizio a Vedano ...

Protesta trattori: strada bloccata a Roma, disagi al traffico: Sul posto la polizia locale per la viabilità. .

Diano Marina: da domani a venerdì viabilità modificata in via Matteotti per potatura alberi: Da domani mercoledì 21 febbraio a venerdì 23 febbraio viabilità modificata in via Matteotti a Diano Marina per interventi di potatura degli alberi, con ...tratto compreso tra piazza Mazzini e via Roma.