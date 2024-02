Viabilità Roma Regione Lazio del 20-02-2024 ore 16 | 30

(Di martedì 20 febbraio 2024)DEL 20 FEBBRAIOORE 16.20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL RACCORDO ANULARE A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO NEI PRESSI DELL’USCITA PER CASTEL GIUBILEO CI SONO CODE IN AUMENTO A PARTIRE DAL BIVIO PER LA CASSIA BIS; SULLO STESSO RACCORDO CODE ANCHE IN ESTERNA, QUI PER TRAFFICO INTENSO, A PARTIRE DALLA-FIUMICINO FINO ALLA TUSCOLANA; CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24, DOVE SI PROCEDE A RILENTO TRA VIA TOGLIATTI E IL RACCORDO IN USCITA; SEGNALIAMO INFINE TRAFFICO RALLENTATO SUI TRATTI EXTRAURBANI DELLE CONSOLARI CASSIA, TRA OLGIATA E GIUSTINIANA, E CASILINA TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO. DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI Servizio fornito da Astral

Protesta trattori a Roma, 170 mezzi bloccano traffico su via Nomentana: ...delle forze dell'ordine Circa 170 di trattori hanno bloccato il traffico su via Nomentana a Roma ... Ulteriori unità della polizia locale stanno fornendo ausilio per i servizi di viabilità nella zona. I ...

Dal Palaghiaccio al Martin: Pinerolo tira fuori quasi 600 mila euro per lo sport: "Oltre a 180.000 euro per i lavori in piazza Roma, la cifra più grossa della variazione riguarda ... Fioravanti Mongiello (Lega) ha chiesto un intervento su accessibilità, decoro e viabilità dell'area ...

Box auto, mercato in crescita nel primo semestre 2023: ... con un aumento del 2,9% per i box auto e del 1,0% per i posti auto, e Roma, con un incremento del ...nota un crescente interesse nelle zone in cui sono in corso lavori a lungo termine sulla viabilità e ...