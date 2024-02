Viabilità Roma Regione Lazio del 20-02-2024 ore 15 | 30

(Di martedì 20 febbraio 2024)DEL 20 FEBBRAIOORE 15.20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAINIZIAMO DAL RACCORDO ANULARE DOVE ABBIAMO RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE BUFALOTTA E TIBURTINA, IN ESTERNA TRA COLOMBO E ARDEATINA; TRAFFICO INTENSO ANCHE SULLA NOMENTANA TRA IL RACCORDO E COLLEVERDE NELLE DUE DIREZIONI; RICORDIAMO CHE PROPRIO SULLA NOMENTANA DA QUESTA MATTINA E’ IN CORSO UNA MANIFESTAZIONE DEGLI AGRICOLTORI, CHE VEDE LA PARTECIPAZIONE DI OLTRE 100 MEZZI AGRICOLI: IL PERCORSO DEL CORTEO E’ PROSEGUITO NEI COMUNI DI FONTE NUOVA, MENTANA E MONTEROTONDO. SONO POSSIBILI, QUINDI, DISAGI ALLA CIRCONE SULLE STRADE INTERESSATE; DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA ...

Box auto, mercato in crescita nel primo semestre 2023: ... con un aumento del 2,9% per i box auto e del 1,0% per i posti auto, e Roma, con un incremento del ...nota un crescente interesse nelle zone in cui sono in corso lavori a lungo termine sulla viabilità e ...

Viterbo - "Trasversale appaltata entro il 2025, 300 milioni per la Roma Nord e manutenzione di 11 strade": Strade, viabilità in generale e ferrovie. La provincia di Viterbo beneficia di una cascata di ... Ci sono poi i 300 milioni per la Roma Nord, che collega il capoluogo della Tuscia alla Capitale. Ma non ...

Altare, verifiche sull'autovelox sul viadotto Rastello: sospensione temporanea del traffico: Per consentire gli interventi necessari, il tratto di strada sarà chiuso alla viabilità nella ... 'Se il Governo non dovesse dare risposte dopo la manifestazione nazionale unitaria che ci sarà a Roma ...