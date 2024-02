Viabilità Roma Regione Lazio del 20-02-2024 ore 11 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 20 febbraio 2024)DEL 20 FEBBRAIOORE 10.20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO IN COLLABORAZIONE CON LASULLA STATALE CODE PER LAVORI ALL’ALTEZZA DI CASALE ROSA, IN DIREZIONESULLA CRISTOFORO COLOMBO PER LA PRESENZA DI UN CANTIERE CODE DA VIA DI MACCHIA SAPONARA A VIA DI ACILIA, SEMPRE VERSOPER TRAFFICO CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA PORTONACCIO AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO CIRCONE SCORREVOLE SUL RACCORDO ANULARE ANCHE SULLA-FIUMICINO CAMBIAMO ARGOMENTO RICORDIAMO CHE SI STA SVOLGENDO NELLA CAPITALE UNA MANIFESTAZIONE, SI TRATTA DI UN ORTEO CON VEICOLI AGRICOLI, TRA LE STRADE INTERESSATE ANCHE VIA NOMENTANA, VIA PALOMBARESE, SULLA VIA NOMENTANA INTERESSATE LE ...