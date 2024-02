Viabilità Roma Regione Lazio del 20-02-2024 ore 09 | 15

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 20 febbraio 2024)DEL 20 FEBBRAIOORE 09.05 GINA PANDOLFO DI NUOVO BENTROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO IN COLLABORAZIONE CON LADISAGI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA, CODE IN AUMENTO DAL RACCORDO A TOGLIATTI, IN DIREZIONE TANGENZIALE EST DISAGI ANCHE SUL RACCORDO ANULARE CODE IN SMALTIMENTO SEMPRE PER UN INCIDENTE ORA IN VIA DI RISOLUZIONE, SIAMO TRA LE USCITE AURELIA E CRISTOFORO COLOMBO PROSEGUIAMO LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO CODE A TRATTI PER TRAFFICO TRA CASILINA E TIBURTINA SITUAZIONE ANALOGA IN INTERNA, CODE A TRATTI, DALLA FLAMINIA ALL’APPIA TRAFFICO INTENSO SULLE CONSOLARI IN ENTRATA ACODE SULLA VIA APPIA DA VIA DEI LAGHI A VIA DELLE CAPANNELLE SULLA VIA CASILINACODE A TRATTI DA BORGHESIANA A TORRE ...