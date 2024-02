Via il cinturone e giù nel Ticino a salvare la ragazzina disperata

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 20 febbraio 2024) Hanno rischiato la vita senza neanche pensare ai rischi che stavano correndo. Volevanouna giovane che annaspava nelle acque gelide dele ci sono riusciti. Ieri pomeriggio il viceispettore della polizia di Stato Giovanni Bonvicino e l’agente Mattia Ciulla hanno ricevuto in Comune dall’onorevole Paola Chiesa una targa, il riconoscimento di Pavia per aver strappato al fiume un’adolescente marocchina residente in provincia di Monza che si era buttata dopo aver subìto la violenza da parte di un coetaneo. È accaduto la sera di Santo Stefano. "Dovevamo effettuare il turno notturno dalle 19 all’una – ha raccontato il viceispettore Bonvicino – ed eravamo appena usciti quando alle 19,15-19,20 è arrivata una chiamata al 112 che parlava di una ragazza che piangeva. Siamo andati sulma non abbiamo trovato nulla. Il ...