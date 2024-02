“Vi devo dire una cosa importante” Grande Fratello | Alfonso Signorini rompe il silenzio in diretta

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di martedì 20 febbraio 2024) Nella serata del 19 febbraio è andata in scena una nuova puntata intta delha sfruttato questa ghiotta occasione anche per fare delle rivelazioni importanti, anche implicitamente polemiche, alla luce delle brutte voci circolate sul reality show e su di lui. E la sua risposta ha raccolto l’entusiasmo del pubblico di Canale 5. Durante uno dei momenti delha iniziato a dialogare con l’opinionista Cesara Buonamici e improvvisamente ha svelato ciò che i telespettatori volevano sapere da giorni. Infatti, negli ultimi giorni sono uscite fuori indiscrezioni di ogni tipo, che tiravano in ballo possibili e drastiche decisioni che Mediaset avrebbe potuto ...