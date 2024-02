Veto Usa a risoluzione Onu per un cessate il fuoco a Gaza Bocciata proposta araba

Leggi tutta la notizia su ilfogliettone

(Di martedì 20 febbraio 2024) Laal Consiglio di sicurezza Onu per unilnella Striscia dinon è stata adottata per ilposto dagli Stati Uniti. Il testo ha ottenuto 13 voti a favore. Il Regno Unito si è astenuto, gli Stati Uniti hanno posto il. Nel suo intervento prima del voto, l'ambasciatrice americana Linda Thomas-Greenfield ha ricordato l'impegno degli Stati Uniti per arrivare a un accordo sugli ostaggi detenuti da Hamas nella Striscia di, affermando che "qualsiasi azione adottata da questo Consiglio dovrebbe aiutare e non ostacolare questi delicati negoziati in corso"."Chiedere unilimmediato e incondizionatoil, senza un accordo ...