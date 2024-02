Verzichelli Sisp a Notizie com | “Navalny | l’opinione pubblica internazionale può influenzare gli elettori russi”

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di martedì 20 febbraio 2024) “Putin deve stare attento: con la violenza senza limiti dimostrata in Ucraina e nel caso, può diventare vittima della sua stessa ambizione come tutti i dittatori”. A parlare ai nostri microfoni è Luca, docente di Scienze politiche all’Università di Siena e presidente della Società italiana scienze politiche. Mentre tutto il mondo considera la morte di Alexeiun omicidio politico, il Cremlino si difende attraverso il portavoce Dmitri Peskov, che definisce “accuse assolutamente infondate e rozze contro il capo dello Stato russo”, quelle di Yulia Navalnaya, moglie dell’oppositore di Vladimir Putin. (Ansa Foto) –.comIl corpo diè ancora in mano alle autorità russe, mentre la madre lancia un appello direttamente a Putin, chiedendo di poter seppellire “umanamente” ...