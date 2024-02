Verso Napoli-Barcellona | i convocati di Xavi | assenti quattro calciatori

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di martedì 20 febbraio 2024) Diramata la lista ufficiale deidelche sono statidaper il match di domani sera. L’attaccante non ha recuperato e sarà ancora assente. La curiosità di vedere un nuovo allenatore, in una delle partite più importanti della stagione, è sicuramente tanta. La più grande novità didi domani sera infatti non sarà in campo ma sulla panchina. Francesco Calzona guiderà gli azzurri dopo l’esonero di Walter Mazzarri. Un esonero costato caro ad Aurelio De Laurentiis che più di tutti aveva creduto nel toscano come traghettatore fino a fine stagione. Le tante assenza di un giocatore importantissimo come Victor Osimhen sono costate caro a Mazzarri che così, nella giornata di ieri, dopo aver diretto l’ultimo allenamento, ha salutato (forse ...