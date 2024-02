Verso la Nations League San Marino programma un’amichevole con Cipro

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 20 febbraio 2024) Nuovo impegno internazionale per la Nazionale di Sanche ha appena conosciuto le prossime avversarie di. In attesa di sciogliere l’ultimo interrogativo su chi tra Lituania e Gibilterra affiancherà Sane Liechtenstein, per la squadra di Roberto Cevoli si profilaufficiale di ottimo livello a ridosso dell’estate. Il prossimo 11 giugno, alle 18, i biancazzurri incrocerannoal SanStadium. Nei precedenti tra le due nazionali solo incontri con tre punti in palio, tutti appannaggio dei ciprioti. L’ultima volta a Serravalle nel 2019, quandosi impose 5-0 dopo aver raccolto due vittorie di misura nelle altre due trasferte a San. I futuri avversari dei titani hanno confermato ...