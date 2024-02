Verona | 14enne salva un uomo col massaggio cardiaco “Le manovre? Viste in un telefilm”

(Di martedì 20 febbraio 2024) Matteo Ridolfi,di Colognola ai Colli in provincia id, hato la vita a un pensionato colpito da infarto praticandogli una manovra che aveva visto nella serie Doc. Lui è ricoverato in terapia intensiva all’ospedale di. La prognosi resta riservata. Ma pare fuori pericolo. E Matteo racconta il suo gesto in un’intervista a La Stampa: Il giorno che ha visto il, spiega, “era il giorno del mio compleanno, ma ero a casa in punizione, perché non mi ero comportato tanto bene con i miei genitori. Meno male, mi viene da dire adesso”. Quel giorno era il primo pomeriggio di domenica 18 febbraio: “Stavo andando in bici al campetto della scuola per andare a giocare a calcio con i miei amici, quando ho sentito urlare una donna. Ho mollato la bici, sono corso verso di lei e ho visto ...

Un 14enne ha salva to un uomo a Verona con un messaggio cardiaco , seguendo le istruzioni del 118 e ricordando quanto visto in Doc-Nelle tue mani (notizie.virgilio)

Matteo Ridolfi, il 14enne che ha salvato la vita a un uomo grazie a un telefilm: Aveva visto quella mossa nella serie Doc. Matteo Ridolfi, 14enne di Colognola ai Colli in provincia di Verona, ha così deciso di attuare il massaggio cardiaco. Salvando la vita a un pensionato di 65 anni colto da infarto in strada. Lui è ricoverato in ...

L'incredibile storia di Matteo, 14enne eroe che ha salvato un uomo col massaggio cardiaco: 'L'ho visto fare in un film': Il salvataggio casuale Il protagonista di questa incredibile storia è Matteo Ridolfi , ragazzino 14enne che frequenta le terza C della scuola media di Colognola ai Colli , in provincia di Verona . ...

Matteo a 14 anni salva un pensionato: ho imparato dalla tv il massaggio cardiaco, sono sceso dalla bici e l'ho fatto: Matteo, studente di terza media ha messo in pratica le manovre salvavita che aveva visto in un film trasmesso in televisione qualche giorno fa e seguito le ...