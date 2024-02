Verona | 14enne salva un uomo col massaggio cardiaco | “Ho visto la manovra nella serie con Luca Argentero”

(Di martedì 20 febbraio 2024) Appena si è accorto di quell’sdraiato sul marciapiede, ha fatto una rapida associazione di idee con la fiction vista la sera prima Doc, in onda su Rai 1 ed è intervenuto. Matteo, ad appena 14 anni, imitando, il dottore dellatelevisiva Rai, hato così la vita di un 65enne colpito da un infarto a Colognola dei Colli, in provincia di. Al fianco dell’c’era la compagna, terrorizzata, racconta Matteo al Corriere della Sera. «Era al telefono con un operatore del 118, allora le ho preso il cellulare dalle mani e ho comunicato la nostra posizione esatta. A quel punto, il medico mi ha chiesto se me la sentissi di fare un, e ho risposto di sì». L’adolescente spiega di aver fatto il ...

