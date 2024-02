Verba Manent | quando la parola è arte Successo per il convegno con Mottola

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 20 febbraio 2024) Venerdì scorso l’hotel Palazzo Dipinto ha ospitato un evento speciale: un corso di introduzione al public speaking dal titolo sottilmente provocatorio “”. Organizzato dal Lions Club Lucca Le Mura, in collaborazione con l’agenzia formativa Formetica srl, il corso si è protratto per l’intera giornata e ha visto la pcipazione di numerosi studenti, professionisti ed imprenditori che hanno avuto modo di affinare le loro abilità per parlare in pubblico. Docente del corso è stata Patrizia, nota attrice e doppiatrice da sempre attiva nel campo della didattica della comunicazione, anche autrice anche di un fortunato libro dedicato al tema. Dopo i saluti del presidente del Club, Pietro Fazzi, la giornata è iniziata con una pteorica seguita poi da una pratica nella quale i ...