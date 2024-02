Ventiquattro ore senz' acqua! | lo sfogo di Sabrina Ferilli | com' è ridotta Roma | Guarda

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 20 febbraio 2024) "Oh, ed oggi per essere felici 24 ore":lo ha scritto in una storia su Instagram a corredo di una foto in cui si vedono bacinelle e pentoloni pieni d'acqua sul balcone di casa. La sua scorta, insomma, vista la carenza. "La vita mi riporta sempre con i piedi per terra! Dajeeeee tuttaaaaa", ha poi aggiunto l'attricena. In sottofondo "Vita spericolata" di Vasco Rossi. La sua ironia tagliente non manca mai quando si parla dei problemi cronici della sua città, la Capitale. Quest'estate, per esempio, si era fotografata con uno spazzino straniero che ripuliva i marciapiedi di via Cola di Rienzo di sua spontanea volontà: "La salvezza, pulisce le due-tre vie che ho intorno a casa. E non vi riprendo i cassonetti perché rischio la vita con morsi di animali vari, mammiferi e ...