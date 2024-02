Vela | Europei ILCA 2024 | Giacomini terzo dopo due regate | Mattivi tredicesima

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 20 febbraio 2024) L’assenza di vento continua a stravolgere il programma dei Campionatidel singolo maschile7 e del singolo femminile6 di, rassegna in fase di svolgimento ad Atene, precisamente all’Alimos Marina. Nelgiorno di competizioni entrambe le classi hanno disputato dueper parte, mancando quindi l’obiettivo di realizzarne tre in modo da recuperare il tempo perso nei primi due giorni. Nella categoria7 spicca alposto l’azzurro Pietro, il quale ha raccolto 9 punti netti cedendo il passo esclusivamente all’israeliano Omer Vered Vilenchik e all’ungherese Benjamin Vadna, rispettivamente primo e secondo con 7 e 8. In top 15 anche Dimitri Peroni, attualmente 11° con 13, ...