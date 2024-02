“Ve ne dovete fare una ragione” Grande Fratello | l’annuncio definitivo di Signorini

(Di martedì 20 febbraio 2024) Nel corso di quest’ultima turbolenta settimana, almeno per quanto riguarda le dinamiche dentro e fuori il2023, sono girate diverse indiscrezioni a proposito di un possibile stop del programma e a causa del recente crollo d’ascolti, delle polemiche accumulate. Ieri Alfonsoha rotto il silenzio. Nel corso della 37esima puntata del2023, molto meno avvincente perché Beatrice Luzzi è andata in ferie lasciando gli autori a bocca asciutta conpiacere del pubblico e in particolare dei suoi Luzzers, Alfonsoha commentato le voci. Quest’anno sarà, davvero, la sua ultima edizione? Si è parlato un po’ ovunque di uno stop, per cambiare aria ed aprire le porte a altri format. L’esperimento del ...

Le Capitali - Ursula von der Leyen correrà per un secondo mandato alla Commissione europea: Tutto quello che dovete fare è cliccare sul pulsante qui sotto. Le notizie di oggi delle Capitali Nei prossimi mesi la von der Leyen dovrà affrontare un delicato gioco di equilibri per assecondare i ...

Yulia Navalnaya: "Putin ha ucciso Alexei, io prenderò il suo posto": ... in cui credo fermamente: non è un peccato fare poco - è peccato non fare nulla. È peccato ... Io non ho paura - e voi non dovete avere paura - -

√ La vera rivelazione di 'The greatest night in pop' è Sheila E.: Alle ragazze dico: dovete avere fiducia in voi stesse ed essere preparate": forse dalla sua ... E ancora: 'Segnati il mio numero', 'Andiamo a fare sesso'. Prince, invece, mi trattò in modo di verso. Mi ...