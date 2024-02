Vasca da bagno sui binari | treno rischia di deragliare | tragedia scampata sulla Circumvesuviana

(Di martedì 20 febbraio 2024) Un vero e proprio disastro quello che poteva succedere ieri pomeriggioa causa di unadalasciata sui: ilha letteralmenteto dise non fosse stato per l’intervento tempestivo del macchinista che, vedendo l’oggetto, è riuscito ad arrestare in tempo la marcia, riuscendo a scampare la. L’episodio è accaduto ieri pomeriggio, sul passaggio a livello delladi via Crapolla, a Pompei, tra le stazioni di Pompei e Scafati. Poteva accadere una strage, come ammette il presidente dell’Eav, la società partecipata della Regione che gestisce la, Umberto De Gregorio. Nelle stesse ore, ma su un’altra linea, la ...

A volte per le pulizie in casa sono più efficaci i rimedi che venivano adottati dalle nostre nonne che i tanti detersivi a disposizione nei ... (ilcorrieredellacitta)

Va a trova re il fidanzato ormai adulto e vaccinato ma quando entra in casa lo trova in vasca da bagno con la madre intenta a ripulirlo e a ... (ilfattoquotidiano)

Paura sul passaggio a livello della Circumvesuviana di via Crapolla a Pompei. Ma il macchinista ha visto in tempo la Vasca sui binari e si è ... (fanpage)

Vasca da bagno sui binari della circumvesuviana: 'Rischiato il disastro': Una vasca da bagno sui binari della circumvesuviana, avrebbe potuto avere conseguenze tragiche se un macchinista non si fosse accorto di tale presenza prima del passaggio del convoglio. A denunciare l'...

La zona di interesse, il film sull'olocausto della civiltà - Rassegna Stampa Cattolica: Aniela deve pulire la vasca in cui hanno fatto il bagno i bambini. Fa una pausa prima di farlo. Cosa penserà Arriva Linna, la madre di Hedwig. Cita la Siemens, la grande azienda che gestisce una ...

Cellulari a scuola, in Inghilterra è tolleranza zero: FOTOGALLERY Continua gallery %s Foto rimanenti Cronaca Cellulare in vasca bagno, come evitare i rischi che si corrono in casa Dopo la tragedia della ragazza folgorata nella vasca da bagno per la ...