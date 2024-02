Vasca da bagno sui binari della Circumvesuviana | così il macchinista evita il disastro

(Di martedì 20 febbraio 2024) Il treno procedeva ad andatura non elevata nelle vicinanze del passaggio a livello di via Crapolla tra la stazione pompeiana e lo scalo di Scafati

Paura sul passaggio a livello della Circumvesuviana di via Crapolla a Pompei. Ma il macchinista ha visto in tempo la Vasca sui binari e si è ... (fanpage)

Circumvesuviana, una vasca da bagno sui binari: "Tragedia evitata dal macchinista": La denuncia di De Gregorio: "Evitato un disastro grazie alla concentrazione del macchinista". Sporta denuncia contro ignoti alla Procura. Ma gli atti vandalici, qui, sono all'ordine del giorno

Pompei. Una vasca da bagno sui binari: macchinista evita incidente: Un disastro evitato solo per la prontezza del macchinista. Una vasca da bagno abbandonata sui binari, proprio in corrispondenza del passaggio a livello di via Crapolla a Pompei, tra le stazioni Circumvesuviana della città mariana e quella di Scafati. Il ...

Napoli, disastro sfiorato: vasca da bagno sui binari, manovra d'emergenza: A Napoli si è rischiato il disastro ferroviario. Come mostrano queste immagini sconcertanti pubblicate sui social, una vecchia vasca da bagno è stata abbandonata in mezzo ai binari della Circumvesuviana. Tragedia sfiorata grazie al macchinista che si è accorto in tempo dell'ingombre ed è riuscito ad effettuare una frenata d'...