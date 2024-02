Varese | sotto casa di una ragazza con ascia e coltello | arrestato

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 20 febbraio 2024)– Un uomo di 27 anni, di origini nigeriane, è statodai carabinieri per atti persecutori, dopo essere stato bloccato fuori da un'abitazione mentre minacciava di morte una giovane di cui si è invaghito e la sua famiglia, con in mano un'e unda cucina. Dalle indagini dei militari è emerso che da qualche tempo l'uomo aveva preso di mira lae la sua famiglia, senza che lei gli avesse mai dato corda o alimentato la speranza di intrecciare una possibile una relazione. Portato in carcere, l'uomo non ha voluto rispondere alle domande del gip durante il suo interrogatorio di garanzia.