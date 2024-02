Vanzaghello | furti nella chiesa parrocchiale | arrestati marito e moglie

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 20 febbraio 2024)(Milano), 20 febbraio 2024 – Sono statidai Carabinieri della compagnia di Legnano i due responsabili della serie diavvenuti tra novembre e lo scorso mese di dicembre ai danni delladi, dove i due ladri si erano recati per sottrarre dalle cassette delle offerte le banconote contenute: l’ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata eseguita nei giorni scorsi dopo che, a poca distanza dal furto, i due erano stati identificati ma lasciati in libertà. I fatti si erano svolti in più giornate tra la fine del mese di novembre e i primi giorni di dicembre (almeno quattro gli episodiricostruzione dei Carabinieri), quando M.B., classe 1992, e M.R.C., 34 anni, coppia sposata di origine rumene, talvolta ...