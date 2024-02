Valentina Gaggioli | la 26enne italiana morta in un incidente alle Canarie

Leggi tutta la notizia su europa.today

(Di martedì 20 febbraio 2024) Una ragazzadi 26 anni,, originaria di Caraglio, in provincia di Cuneo, ha perso la vita in un drammaticostradale avvenuto giovedì scorso sull'isola spagnola di Gran Canaria. La tragedia è avvenuta ad Agüimes, in prossimità del parco zoologico Crocodile Park...