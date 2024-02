Valentina Ferragni cambia look | bruna è più bella che mai

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di martedì 20 febbraio 2024) Cambioper, che ha scelto di mettere da parte il biondo per una tonalità mora. “Team brunette”, ha scritto su Instagram: dopo aver testato la sfumatura durante la Fashion Week di Parigi, ha preso la decisione di rivitalizzare un po’ l’hair. Mossa azzeccata, a dir poco, perché si sposa benissimo con la sua carnagione chiara e gli occhi verdi. Ed è il trend del momento!: il video su Instagram L’universo della famiglia, al momento, non versa in un periodo d’oro: dopo il Caso Balocco e la fuga dei brand, gli altri componenti della famiglia sono stati egualmente attaccati. Ricordiamo la notizia legata al presunto licenziamento di Francesca, ...