Valente Asi | “E’ l’Italia il terzo contributore in Esa”

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di martedì 20 febbraio 2024) Il presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana smentisce gli ultimi dati: "Commesso un errore grossolano, abbiamo investito 680 milioni. Lo studio dell'Osservatorio PoliMi non conteggia i 100 milioni trasferiti nel 2023, bastava chiedere a noi" E' "l'Italia ilPaesedell'Esa nel 2023, dopo Germania e Francia" dunque non c'è stato un arretramento negli investimenti per