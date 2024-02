Usa mettono il veto | bocciata la risoluzione araba su Gaza

Nonostante il ritorno sui social e la parvenza di normalità, le cose per Chiara Ferragni non sembrano mettersi bene: sulla testa dell’influencer ... (donnapop)

L'U-2, l'aereo spia più famoso del mondo, in parata sulla base aerea di Beale in California a pochi anni dal suo ritiro definitivo dal servizio ... (ilgiornale)

La Camera Usa ha votato la scorsa notte la messa in stato d’accusa del segretario alla sicurezza nazionale della Casa Bianca Alejandro Mayorkas , ... (open.online)

Stallo a Gaza, se anche gli Usa minacciano il cessate il fuoco: ... gli Stati Uniti si mettono pubblicamente in una posizione fastidiosa nei confronti di Israele, ... Anche perché gli Usa tradizionalmente proteggono Israele dalle azioni dell'Onu e hanno posto due volte ...

Fronte comune Usa - Ue: "Presto nuove sanzioni. Così onoreremo Navalny": Prese di posizione dure che mettono all'angolo la Russia e fanno infuriare il Cremlino."Consideriamo assolutamente inaccettabili affermazioni del genere, francamente odiose", ha detto il fedelissimo ...

La moda dell'artigianato come hobby: ... soltanto a Milano, sono raddoppiati: alcuni mettono soltanto in vendita i loro prodotti, ma molti ... offre tra le altre cose vari corsi di ceramica sul tornio, il classico macchinario che si usa per ...