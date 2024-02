’Uomini in viaggio’ alla Beghi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 20 febbraio 2024)biblioteca, giovedì alle 17, secondo appuntamento del ciclo di conferenze ‘Uomini ina cura di Rina Gambini, Egidio Di Spigna e Roberto Camerini organizzato in collaborazione con i Servizi culturali della Spezia e Il Circolo Il Porticciolo. Il tema della conferenza è ‘Minoranze etniche e linguistiche’: in Italia, in particolare nelle zone alpine, esistono enclave linguistiche che testimoniano la presenza di popolazioni giunte da lontano in tempi remoti, che hanno conservato molte tradizioni. Minoranze perfettamente integrate, ma attente a non disperdere il loro patrimonio di usi e costumi, che sono diventati attrattive turistiche delle zone da loro abitate. Ne parlano Rina Gambini, approfondendo ‘Popolazioni giunte da lontano’ e Mauro Lubatti su ‘Gli Occitani delle Alpi piemontesi’. Ulteriori informazioni sono ...