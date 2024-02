Uomini e Donne | l’opinione di Isa sulla puntata del 20 02 24

(Di martedì 20 febbraio 2024) Purtroppo alla fine, nonostante tutto e tutti,resta sempre il mio momento trash preferito. Si, è vero, a tratti è esasperante, a volte ci sono situazioni così fastidiose, doppiopesismi così sfacciati e personaggi così sgradevoli, che la voglia di inveire contro conduttrice, opinionisti e tutto il cucuzzaro non si può trattenere. Però poi ci sono momenti come quelli di oggi in cui, DAL NULLA E SENZA MOTIVO, Maria impone alle sue marionette di fargli il balletto, partono 3 minuti filati di villaggio vacanze ’96 TOTALMENTE SENZA SENSO, e io purtroppo mi sento a casa. Questo trash, così innocuo, così sconnesso, così cringe, è proprio la mia linfa. Cioè in altri programmi della rete (ciao Grande Fratello) il trash è basato spessocattiveria,violenza verbale, sugli insulti, sul fanatismo dentro ...

