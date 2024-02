Uomini e Donne | anticipazioni 20 febbraio | non c’è pace per Brando del Trono Classico

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di martedì 20 febbraio 2024)20: oggi si parlerà ancora diEphrikian, che però continuerà a non “scegliere”. Siamo in trepidazione!20: clima sempre incandescente per il tronista, mentre nelOver…non avrà finito di litigare con Beatriz D’Orsi e con Raffaella Scuotto, insoddisfatte del suo comportamento, e la prima corteggiatrice dovrà ancora vedersela con Tina Cipollari, che non è convinta di lei. Per quanto riguarda i “senior” di ““, si dovrebbe parlare ancora della chiusura della conoscenza tra Luciano Bigotto ed Ida Pavanelli. Novità positive invece per Silvio Venturato, per cui ...