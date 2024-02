United Rugby Championship | Leinster in fuga | per i playoff classifica cortissima

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 20 febbraio 2024) Si è disputato nel weekend il decimo turno dell’, una giornata che non ha sorriso ai colori azzurri. Le Zebre Parma hanno sprecato troppo, cedendo nel finale a Edimburgo, mentre per la Benetton Treviso non c’è stata storia a Dublino, dove ilsi è confermato una macchina da guerra. E lavede la corsafarsi sempre più equilibrata. Il, come detto, ha battuto la Benetton Treviso 47-18 e si conferma in vetta allacon 39 punti. Alle sue spalle ci sono i Glasgow Warriors, con gli scozzesi che hanno demolito Newport 40-7 e salgono a 36 punti. Sul podio virtuale salgono anche i sudafricani Bulls, che battendo 25-10 i Lions ora sono a quota 35. Il ko di Dublino costa caro alla Benetton ...