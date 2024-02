Un’alba di fuoco nella villetta Anziano muore | la figlia si salva

(Di martedì 20 febbraio 2024) Il rogo potrebbe essere partito da una stufetta che si è surriscaldata. All’alba, mentre dentro casa stavano tutti dormendo. Costata la vita, ieri, ad Antonmario Reale, pensionato di 91 anni. Nel rogo è rimasta leggermente ferita anche laLaura, 54 anni, trasportata in ospedale ma senza gravi conseguenze. Diverse le condizioni in cui è stato soccorso il pensionato, estratto da casa già privo di sensi, e poi morto poco dopo l’arrivo in ospedale. Il rogo è scoppiato in unadi via privata del Cavalluccio 17: i soccorsi sono intervenuti alle 6.45, quando le fiamme e il fumo tossico avevano già preso piede, per un possibile corto circuito, o un malfunzionamento, che era certamente iniziato prima, senza che nessuno se ne accorgesse. I soccorritori del 118, dopo aver spento l’incendio ed essere riusciti a entrare, hanno dapprima individuato ...

