Un’agonia neppure lenta Il paziente non interessa

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 20 febbraio 2024) Il dato delle adozioni internazionali 2023? Non una sorpresa per chi conosce bene questo mondo come il bresciano Fabio Selini, papà con tre storie di adozione internazionale alle spalle: "I dati degli ultimi anni sono lo specchio di un fallimento globale di chi gestisce, o meglio, dovrebbe gestire, il mondo adottivo in Italia. Stiamo assistendo a una, nemmeno tanto, agonia del". Eppure fino a qualche anno fa l’Italia aveva numeri importanti. Cosa è andato storto? "È successo che nessuno se ne è più preso cura, è stato abbandonato a se stesso. Le istituzioni se ne sono diste, anche l’opinione pubblica non ne sa nulla. Questo argomento non viene mai trattato e si lascia spazio ai soliti due o tre vip che portano messaggi incompleti, che parlano di diritto di diventare madre o padre, che non esiste, perché ...