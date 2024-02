“Una voce per San Marino 2024” | Loredana Bertè è tra i finalisti

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di martedì 20 febbraio 2024) Gli artisti Big che accedono direttamente alla finale sono: Aaron Sibley con il brano Human; Aime Atkinson; Dana Gillespie con The last polar bear; Wlady, DJ Jad, Corona & Ice MC, Jalisse; La Rua con Governo del cuore; Marcella Bella; Pago econ Pazza. A questi si aggiungono 8della categoria emergenti. I primi selezionati sono i Daudia. Sabato prossimo saliranno tutti sul palco per provare a conquistare il pubblico e ottenere un biglietto per Malmö. Tra tutti spicca la presenza di. La sua partecipazione a Sanremoè stata un vero e proprio trionfo. Pazza – il brano con cui era in gara – si è classificata al settimo posto. Ha vinto il Premio della Critica Mia Martini – intitolato alla sorella scomparsa nel 1995 –, è stata acclamata da ...