’Una Piega per lo Ior’ | a Lugo hanno partecipato 130 persone

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 20 febbraio 2024) Sono 620 leche in tutta la Romagnaalla grande maratona a favore delle donne in chemioterapia. Ha avuto successo dunque l’iniziativa dello Ior, che nel nostro territorio ha coinvoltae Ravenna. “Unaper lo IOR”, è l’evento che vedeva un gruppo di parrucchieri volontari in prima linea per dimostrarsi vicini alle pazienti che affrontano l’effetto collaterale più temuto dell’intero percorso di cura, ovvero la calvizie a fronte della somministrazione farmaci chemioterapici, per non far mancare loro supporto materiale e psicologico. Ad ogni partecipante veniva chiesto un contributo minimo di 20 euro: tutto il ricavato verrà utilizzato a sostegno del Progetto Margherita, servizio di fornitura di parrucche gratuite per tutte coloro che sentono l’esigenza di affrontare la ...