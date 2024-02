Una mostra su Livatino giudice-martire

(Di martedì 20 febbraio 2024) Si è inaugurata ieri, nell’atrio del Palazzo di giustizia di Como, in viale Roosevelt la“Sub Tutela Dei“ dedicata alRosario, magistrato siciliano che ha operato per tutta la sua carriera nell’Agrigentino, ucciso dalla mafia nel 1990 e beatificato il 9 maggio 2021. L’esposizione, che si sviluppa su pannelli biografici ed esplicativi, fino al giorno dell’agguato e della sua uccisione, e alla beatificazione, rimarrà visitabile fino al 24 febbraio, ogni giorno dalle 9 alle 17, sabato dalle 9 alle 12. Ingresso gratuito, visite guidate su prenotazione

Le inquietudini delle donne fotografate da Deborah Turbeville: Dal 16 marzo al 16 giugno 2024 la galleria Huis Marseille ospiterà una grande retrospettiva della fotografa statunitense Deborah Turbeville. La mostra presenta diversi collage d'epoca, opere uniche, alcune delle quali mai esposte prima. Gli scatti prodotti da ...

La lascivia di Fedez, i quadri di Versace e l'epidemia dei milionari analfabeti: Certo, soffre d'una qualche confusione tra artista e intellettuale, ma risulta praticamente Lorenzo ... Quindi Donatella Versace mostra lietamente al telefono con telecamera del marito della Ferragni (...

Chiara Ferragni ha la mano da 'testosterone': la foto pubblicata su IG: La foto in questione mostra la mano della Ferragni in primo piano , e ciò che salta immediatamente ... Inoltre, per questo motivo è una persona molto carismatica e affascinante, competitiva e in grado ...