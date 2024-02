Una mostra racconta Longuelo nella prima metà del Novecento

(Di martedì 20 febbraio 2024)(Bergamo). Dal 23 febbraio 2024 al 9 marzo 2024 allo Spazio di Quartiere di, in largo Quarenghi, a Bergamo, sarà allestita la“Memoria di”, a cura dell’associazione Vivere. L’inaugurazione si terrà venerdì 23 febbraio alle 18.30. Nei giorni successivi, gli orari di apertura sono: tutti i pomeriggi da lunedì a sabato, h 16-19; le mattine di mercoledì, venerdì, domenica, h 9,30-12.30. A partire dall’archivio della parrocchia di, è stata operata una selezione, poi integrata con foto di privati e del Museo delle storie di Bergamo, sulla vita del quartieredel ‘900: il lavoro e l’emigrazione, la naja e le guerre, la scuola e le cerimonie religiose, i divertimenti e i ...

Beato chi abita non lontano dal centro storico di Reggio Emilia nei cui Chiostri di San Pietro rifulgerà sino a metà marzo questa scintillante mostra ... (ilfoglio)

Si è inaugurata ieri, nell’atrio del Palazzo di giustizia di Como, in viale Roosevelt la mostra “Sub Tutela Dei“ dedicata al giudice Rosario ... (ilgiorno)

OpenAI ha addestrato Sora utilizzando Unreal Engine 5 Per un ricercatore NVIDIA si: Allegando un filmato che mostra due navi galleggiare in una tazza di caffè, Fan si sofferma sull'illuminazione, la fluidodinamica del caffè, ma anche il fotorealismo, le dimensioni ridotte della ...

Italia, produzione nelle costruzioni ancora in aumento a dicembre: Nel complesso del 2023 , l'indice grezzo cala dello 0,7%, mentre l'indice corretto per gli effetti di calendario mostra una flessione dello 0,1% nel confronto con il 2022.

Borse europee piatte in attesa della ripresa delle contrattazioni a Wall Street: Anche oggi sarà una giornata povera di dati macro in area euro e Stati Uniti (gli unici degni di ... Lieve aumento per l' oro , che mostra un rialzo dello 0,33%. Vendite diffuse sul petrolio (Light ...