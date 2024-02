“Una Città Che Scrive” dedica il Premio Letterario a Giulia Cecchettin

(Di martedì 20 febbraio 2024) “UnaChela nona edizione del. L’ideatore Giovanni Nappi: “Un forte e chiaro messaggio contro la violenza sulle donne”. Pubblicato il Bando 2024 delUnaChe, nona edizione. L’Associazione “UnaChe…” per l’edizione del 2024 del: “UnaChe” istituisce una sezione unica intitolata

Con l'accordo siglato tra la Centrale , FIPE e FIEPET, alcuni tra i migliori bar di Roma entreranno a far parte di una rete di caffetterie di ... (fanpage)

Alessandro Pozzi, sindaco di Pontoglio (Brescia), ha nega to la cittadinanza Italia na a una donna di origine marocchina che vive in Italia dal ... (fanpage)

Gli agricoltori polacchi stanno bloccando il confine con l'Ucraina: ...i cereali che stava trasportando un treno merci fermo vicino al confine tra la città polacca di Medyka e quella ucraina di Shehyni, nell'oblast di Leopoli. In un video condiviso lunedì dopo una ...

Lega tira dritto su terzo mandato ma voto rinviato dopo Sardegna: E' una questione di rilievo politico ed e' giusto che la politica si assuma la responsabilita' di dare una risposta, spiega. Matteo Salvini va ripetendo che il tema non gli toglie il sonno, che il ...

Pestaggio ad Albissola, il sindaco Nasuti firma un'ordinanza di chiusura dei locali a mezzanotte e mezza in alcune zone della città: In mattinata per un ispettore della polizia municipale di Mondovì è scattata una condanna ad […] Navigazione articoli Genova è ufficialmente 'Città dell'Inno Nazionale'