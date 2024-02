'Un viaggio straordinario lungo 18 anni', Sara Gama dice addio alla Nazionale

Leggi tutta la notizia su agi

(Di martedì 20 febbraio 2024) AGI - Capitanlascia ladopo quasi 18. Venerdì 23 l'amichevole del Viola Park contro l'Irlanda sarà per lei l'ultima con la maglia della, che indosserà per la 140esima volta, l'ultima di una straordinaria avventura. Una scelta condivisa con il Club Italia e con il commissario tecnico, Andrea Soncin, e che mette finecarriera azzurra di una delle giocatrici che più hanno contribuito a portare il calcio femminile italiano in una nuova dimensione., che il prossimo 27 marzo compirà 35, scenderà in campo contro l'Irlanda con la fascia al braccio, in una giornata speciale, che vedrà la consegna di una maglia e di un gagliardetto celebrativi da parte del presidente della Figc, Gabriele Gravina. "Oggi annuncio ...