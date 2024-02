Un Salvini ancora incerto su Navalny | Già non so cosa succede in Italia

(Di martedì 20 febbraio 2024) "Difficilmente riesco a sapere quello chein tempo reale in. Se la moglie dice che è stato avvelenato ci saranno elementi, immagino uscirà qual. Come posso giudicaredall'altra parte del mondo? C'è un morto, bisogna fare assolutamente chiarezza, la fanno i medici e i giudici". E' con queste parole che Matteoè tornato a parlare della morte di Alexei. Un atteggiamento molto cauto, che si spinge poco oltre rispetto a quanto, a caldo, aveva già detto il vicesegretario della Lega Andrea Crippa: "È presto per parlare. Non ci sono prove", aveva commentato. E così il vicepremier, ospite di Rtl 102.5, è tornato anche sulle contestazioni subite dal capogruppo leghista al Senato Massimiliano Romeo durante la manifestazione di ...

I proclami fioccano, ma il progetto per il momento resta un mistero. sono passati 10 giorni da quanto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture ... (ilfattoquotidiano)

Per non perdere la faccia si sono dati un bacio. Di Giuda. Meloni -Salvini-Tajani si sono incontrati, a Palazzo Chigi, per (non) parlare di Sardegna . ... (ilfoglio)

Lombardia, scattano le norme anti - inquinamento in 9 province. Milano da bollino rosso, città "non salutare": Salvini ha quindi parlato della " follia europea " che "mette al bando le auto benzina e diesel nel ... "Quello che io faccio è investire in ferro - ha spiegato ancora il ministro - stiamo investendo ...

Sardegna, sfida aperta Todde Truzzu. Con il terzo incomodo di Soru. Ecco chi sono i candidati in lizza: ... il centrosinistra spaccato e una frangia di indipendentismo regionale La sfida è ancora aperta. E ... Dal ministro e leader della Lega Matteo Salvini al ministro Giorgetti. Non solo, per mercoledì è ...

Medio Oriente: Speziali (Udc), 'bombe su periferia Beirut, Italia svolga ruolo pacificatore': Domani stiamo tentando di organizzare per lui, essendo io ancora presente in Libano, una sua ... che abbiamo ricevuto dal Vicepremier Matteo Salvini e dal Ministro della Difesa Guido Crosetto', ...