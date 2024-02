Un ragazzino di 15 anni è stato accoltellato a Milano | trasferito in ospedale

Matteo, a 14 anni salva la vita a un uomo in arresto cardiaco: aveva visto un film in Tv ed è stato guidato dai sanitari con il telefono: Un ragazzino di 14 anni, Matteo Ridolfi, che fa la terza media a Colognola ai Colli stava andando in bicicletta quando ha sentito delle grida di aiuto. A terra vi era un uomo di 65 anni che aveva ...

Accoltellato in centro a Milano: ragazzino di 15 anni in ospedale: Un ragazzino di 15 anni è stato accoltellato in via Luigi Canonica a Milano nel pomeriggio di martedì 20 febbraio. Il giovane è stato raggiunto da un fendente sotto l'ascella destra, è stato trasportato ...

Aiuto! Si avvicinano le elezioni e sui social dilaga la propaganda trash: ... Stefano Bonaccini, in cui - per elogiare la buona sanità emiliana - viene sbattuto in prima pagina, con tanto di nome e cognome, il primo piano di un ragazzino di 15 anni deturpato da un enorme ...