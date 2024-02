Un prigioniero politico muore in carcere in Bielorussia

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 20 febbraio 2024) Unè morto in detenzione in. Si tratta del 64ennne Ihar Lednik, ex membro del Partito socialdemocratico bielorusso, attivista storico anti-dittatura, arrestato nel 2022 e condannato a 3 anni per "diffamazione" contro Lukashenko.