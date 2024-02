Un posto al sole | anticipazioni 20 febbraio | Ida pronta a chiarirsi con Diego

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di martedì 20 febbraio 2024) Unalmartedì 202024 andrà in onda su Rai Tre con una nuova puntata. Lefanno sapere che il nuovo appuntamento della soap ambientata a Posillipo, vedranno protagonista Ida che cercherà un chiarimento con, ma la loro love-story si troverà davanti a un nuovo ostacolo. Scopriamo qualche spoiler in più al riguardo. Unal20I colpi di scena nel corso della nuova puntata di Unaldi certo non mancheranno. Leinerenti al nuovo episodio che verrà trasmesso martedì 202024, rivelano che Ida cercherà un chiarimento conma la loro relazione ...