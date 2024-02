Un ’pezzo’ di coppa è reggiana Napoli gode con Dalla Salda | Llompart | Lever e Pancotto

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 20 febbraio 2024) C’è anche una bella quota di reggianità neltrionfatore in Final-Eight. A partire dall’ad del sodalizio partenopeo, Alessandro(in foto con Giovanni De Nicolao), che ha portato Pedro, play a Reggio per quasi due stagioni tra il 2017 e il 2019, quale responsabile dell’area tecnica. Poi c’è la mano di Cesare, ex Cantine Riunite, oggi assistente del tecnico Milicic. Ha posto poi il suo mattoncino sul parquet Alessandro, maturato nel vivaio biancorosso e che con Reggio ha fatto il suo esordio in Serie A nel 2015/2016. Per lui quest’anno 14’ di media con 6 punti ogni gara.