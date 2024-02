Un fiore per Piantedosi | la pazienza di Salvati e una cosa noiosissima di cui non parlerò mai più spero

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di martedì 20 febbraio 2024) Questo è un estratto di “La linea” la newsletter de Linkiesta curata da Francesco Cundari per orientarsi nel gran guazzabuglio della politica e della vita, tutte le mattine – dal lunedì al venerdì – alle sette. Più o meno. Qui per iscriversi. Radicali e Italia Viva (e sicuramente molti altri) chiedono di intitolare a Navalny la via dove ha sede l’ambasciata russa a Roma. L’Unione europea annuncia che intitolerà a Navalny le sanzioni per le violazioni dei diritti umani. Tutto giusto. Ma è difficile non condividere l’avvilimento di Ljubov Sobol, dissidente russa e collaboratrice di Navalny, che a Repubblica dice: «Quello che conta è la sostanza delle sanzioni, non a chi vengano intitolate». E soprattutto: «Putin uccide ucraini e russi, ma non vediamo azioni decisive da parte dell’Occidente per fermarlo». Se vuoi leggere il resto della newsletter iscriviti qui: ...