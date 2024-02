Un errore di progettazione della trave dietro la strage del cantiere a Firenze?

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di martedì 20 febbraio 2024) Lacrollata neldi via Mariti apotrebbe avere avuto undi. Uno svarione che potrebbe aver causato il crollo durante la costruzione del supermercato Esselunga. Ma c’è di più: laavrebbe avuto bisogno di un ulteriore fissaggio. Che non sarebbe avvenuto. Una dimenticanza che potrebbe aver avuto un ruolo nella dinamica del cedimento. Il crollo è avvenuto alle 8.52 del mattino. Laè venuta giù mentre gli operai gettavano qualche metro cubo di cemento. Ma lo scheletrostruttura, è l’ipotesi, sarebbe stato fin dall’inizio concepito con un vizio che ne avrebbe minato la stabilità. Il Quotidiano Nazionale spiega che ora saranno decisivi i video che hanno filmato il disastro per ricostruire la ...