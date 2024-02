Un brutto voto durante la lezione di cucina | studente sferra pugno in faccia al docente La preside | “No a provvedimenti solo punitivi”

Un brutto voto . Un due in matematica per un’interrogazione andata male. Poi, improvvisamente, mentre la docente parlava con i compagni poco dopo il ... (ilfattoquotidiano)

Uno Studente di 14 anni si è lancia to dal terzo piano della sua scuola , l’Istituto superiore Savoia Benincasa di Ancona ed è ora ricoverato in ... (news.robadadonne)

Zaia terzo mandato, la Lega non molla. No di FdI e FI e nel Cdx è il caos: Ma è ovvio che la spaccatura della maggioranza, poco prima o poco dopo il voto in Sardegna e con ... Insomma, per ora il barometro segna brutto tempo sulla maggioranza e se non ci saranno novità ...

Serie A top e flop 25ª giornata, pagelle senza pietà per Juventus e Milan: Huijsen sfrontato, Jovic ingenuo: Ecco contro il Bologna ha sbarellato di brutto con sta fissa della costruzione dal basso a tutti i costi. Ecco appunto, basso come il voto che si becca in attesa della prossima paratona. Ngonge TOP 7 ...

Elezioni europee, Von der Leyen: "Mi ricandido, l'Ue per me è casa": ...Uniti su rischi IA 'Con Covid abbiamo dovuto imboccare strade nuove' La pandemia 'è stato un brutto ... ecco le date del voto dalle Regionali alle Europee Il Consiglio dei ministri ha approvato il dl ...