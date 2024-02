Un bonus contro l' aumento dei prezzi nei cantieri edilizi

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 20 febbraio 2024)il rincaro deiina, il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti ha assegnato alle Stazioni Appaltanti 458 milioni di euro per proseguire i lavori di oltre 3000e ha aperto alle domande. La finestra si è chiusa lo scorso 12 febbraio, ma potrebbe essere concessa una proroga. Le risorse sono state assegnate alle Stazioni Appaltanti che hanno presentato la domanda di accesso al Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche nella terza finestra temporale, cioè dal 1° ottobre al 31 ottobre 2023. Le assegnazioni consentiranno la prosecuzione di 3264. Sono state invece scartate 25 richieste perché non pervenute nei termini e con le modalità stabilite o non riguardanti lavori realizzati o contabilizzati nel 2023. Un altro aspetto dei rincari riguarda l’Iva sui ...